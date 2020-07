Sur les tablettes de plusieurs clubs, Mbaye Niang va partir cet été. Mais Rennes attend le bon moment.

Malgré deux belles saisons avec Rennes, Mbaye Niang veut partir. Et ses dirigeants sont d’accord avec le fait qu’il puisse partir cet été. Courtisé par des clubs français et étrangers, le Sénégalais est notamment une priorité pour André Villas-Boas et l’écurie phocéenne.

Trop tôt pour une offre

Pour l’heure, les Phocéens ne sont pas en mesure de proposer une offre à Rennes. Tant que le club n’a pas vendu de joueurs, aucun recrutement ne sera possible. Les ventes de Germain, Kamara ou encore Sanson vont donner des moyens aux Olympiens. Quand tout sera ficelé, Niang deviendra une priorité.