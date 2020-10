La tension monte au PSG entre Leonardo et Tuchel. Après les déclarations du Brésilien, l’entraîneur allemand peut-il démissionner ? La réponse.

« On n’a pas aimé la déclaration. Le club n’a pas aimé, moi je n’ai pas aimé. Je pense que l’on vit tous des situations très graves. Ne pas comprendre cette situation, on n’a pas apprécié. On va voir comment on fait en interne. C’est très clair. Si quelqu’un au club n’est pas content, c’est facile, on parle et il n’y a aucun souci. S’il décide de rester, il doit respecter soit la politique sportive, soit les règles en interne soit la période connue par le club qui est un moment très délicat ». Les propos de Leonardo ont frappé un grand coup sur la fin du mercato. En visant clairement Thomas Tuchel, le Brésilien lui déclare la guerre et ouvre grand la porte pour un départ.

Tuchel prêt à partir ?

A quelques mois de la fin de son contrat, Thomas Tuchel peut-il prendre son courage à deux mains et quitter le PSG ? En l’état, c’est peu probable. Partir maintenant n’aurait aucun sens puisque tous les autres clubs ont un projet en cours et qu’il se retrouverait sans rien. De plus, il peut aussi prendre le contre-pied et rester pour aller réaliser un nouvel exploit et répondre, sur le terrain, à Leonardo. Ce serait la plus belle des réponses…