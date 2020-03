Auteur d’une belle saison sous le maillot du Stade Rennais, Mbaye Niang se retrouve sollicité. Mais le club breton est-il vendeur ?

Transféré définitivement à Rennes depuis l’été dernier, Mbaye Niang s’éclate en Bretagne. Tant sur le terrain qu’en dehors, l’attaquant a trouvé un équilibre et il s’épanouit totalement sous le maillot rouge et noir. Mais le garçon commence à être sollicité à l’extérieur…

Niang sous haute surveillance

A 25 ans, Mbaye Niang est un garçon qui plaît de plus en plus. En Ligue 1, André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta auraient notamment craqué pour lui. Et il se murmure que des écuries anglaises le suivent de très près. Mais Rennes est-il vendeur ? Sur le principe, non. Niang incarne le projet rennais et les dirigeants ne souhaitent pas le voir partir. Mais la logique de marché étant ce qu’elle est, si une offre dépassant les 20 millions d’euros arrive, les décideurs bretons ne pourront pas la refuser.