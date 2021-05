Fabien Centonze plaît à l’OM. Le joueur veut partir de Metz cet été et une aventure à Marseille pourrait attirer le joueur de 25 ans.

Très performant au FC Metz, Fabien Centonze va faire parler de lui sur le mercato cet été. Le latéral droit lorrain est l’une des clés du dispositif de Fréderic Antonetti et de la très belle saison messine. Mais pour aller où ? Le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2024, a la côte en Ligue 1. Centonze plaît à l’OM. Et il a confirmé des contacts entre son agent et le club phocéen : « C’est quand même une grosse écurie, un des plus grands clubs en France. J’étais fier qu’un club comme Marseille s’intéresse à moi ».

Centonze pour remplacer Lirola ?

Si les Grenats souhaitent le conserver, le joueur, lui, voudrait quitter le Nord Est de la France. Mais à Marseille, le poste de latéral droit est assez incertain. Si Hiroki Sakai devrait quitter les Bouches-du-Rhône cet été, Pol Lirola, lui, espère y rester. Le joueur prêté par la Fiorentina est l’un de très bons coups de ce mercato hivernal. Avec une option d’achat fixée à 12 millions d’euros, les Marseillais veulent conserver l’Espagnol. Mais si les dirigeants de la Fio ont regardé les matchs de leur poulain, pas sûr que les négociations soient si simples… Dans tous les cas, l’avenir de Lirola à Marseille conditionnera celui de Centonze.