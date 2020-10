En quête d’un latéral, l’OM lorgne sur Fabien Centonze et Kenny Lala. Mais un club russe se mêle des affaires phocéennes…

André Villas-Baos et Pablo Longoria aimeraient recruter un joker. Un joueur de Ligue 1 pour venir renforcer l’effectif de l’OM, après le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich. Dans leur viseur, deux talents : Kenny Lala (Strasbourg) et Fabien Centonze (Strasbourg).

Le Spartak Moscou les veut aussi !

Mais l’OM a un adversaire de plus en plus gênant. En effet, le Spartak Moscou serait également sur Kenny Lala et Fabien Centonze. Une offre de 4 millions d’euros aurait même déjà été transmise à Metz pour Centonze (Metz veut le double). Un élément perturbateur qui fait monter les prix, pas vraiment une bonne nouvelle.