Pisté par la Juventus, Mauro Icardi pourrait bien quitter le PSG dès cet été. Il ne convainc plus les dirigeants parisiens et une association avec CR7 semble de plus en plus probable.

Invisible hier soir à Manchester pour la demi-finale retour de Ligue des Champions, Mauro Icardi est loin du buteur qu’il était la saison dernière. Physiquement dans le dur, l’attaquant argentin n’a pas participé au jeu de son équipe, ce qui a pénalisé le PSG. Et cette performance n’est pas une première. Depuis le début de saison, Icardi semble emprunté dès qu’il foule la pelouse. Et l’arrivée et l’explosion de Moise Kean lui ont fait du mal. A tel point que l’ancien buteur de l’Inter Milan semble plus proche que jamais d’un départ…

Un retour en terrain conquis ?

L’Italie et la Juventus. Voilà la piste prioritaire. Toujours très côté en Serie A, Mauro Icardi pourrait donc être associé à Cristiano Ronaldo. A la recherche d’un numéro 9 pour remplacer Alvaro Morata qui n’est pas sûr de rester, le club du Piémont pourrait jeter son dévolu sur le joueur formé à la Masia car la piste Milik semble plus difficile que prévu. Dans le clan Icardi, sa femme et agent Wanda Icardi est favorable à un retour de l’autre côté des Alpes. Affaire à suivre !