Pablo Longoria est un fin connaisseur de la Ligue 1 et a identifié plusieurs profils pour le prochain mercato de l’OM.

Avant de prendre des fonctions à l’OM, Pablo Longoria connaissait déjà très bien le championnat de France. La Ligue 1 est un vivier qu’il tient en haute estime et il n’a eu aucun mal à repérer les talents qui, selon lui, pourraient venir renforcer l’effectif marseillais.

Un nouveau Rongier

En défense, côté droit, Pablo Longoria apprécie beaucoup les performances de Fabien Centonze (Metz). Quand Bouna Sarr est parti, Centonze était une priorité, avec Kenny Lala (Strasbourg, à l’époque). Mais c’est au milieu du terrain que l’OM a le plus de pistes made in Ligue 1. Ludovic Blas (FC Nantes) et Angelo Fulgini (Angers) sont les deux talents pistés par l’OM. Dans un profil de dossier à la « Rongier », Longoria n’exclut pas de faire un coup en France, à ce poste.