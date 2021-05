Monaco a fait une très belle affaire avec Caio Henrique et cela pourrait lui faire gagner beaucoup d’argent.

Les dirigeants monégasques ont eu le nez creux en recrutant Caio Henrique alors qu’il avait déjà connu l’échec en Europe. Le joueur s’est totalement relancé et s’impose comme l’un des plus gros potentiels à son poste et les latéraux gauches de talent sont de plus en plus rares.

Beaucoup d’argent gagné

Il a été acheté 8 millions d’euros par le club de la Principauté et l’affaire devrait être très belle. Le joueur est désormais dans le viseur de quelques formations européennes prestigieuses et on parle d’un transfert qui pourrait tourner autour de 25 à 30 millions d’euros.