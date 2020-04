Surveillé comme le lait sur le feu, Houssem Aouar est dans le viseur de trois grands d’Europe.

Difficile de ne pas être surveillé quand on dispose du talent de Houssem Aouar et des prestations qui sont les siennes depuis deux saisons pleines. Les dirigeants le savent et s’attendent à des offres cet été. Et les clubs qui pourraient dégainer font partie du gratin européen.

Guardiola et Zidane sont là…

Houssem Aouar a tapé dans l’œil de deux coachs : Pep Guardiola et Zinedine Zidane. Rien que ça ! Clairement, les deux hommes aimeraient pouvoir bouger cet été, même si Aouar n’est pas la priorité n°1. En Italie, c’est la Juventus qui pourrait compléter le trio d’attaque cet été. Un Lyonnais pour remplacer un ancien Gone, Miralem Pjanic, que l’on dit sur le départ…