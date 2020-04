Neymar a quitté la France et Paris pour rejoindre le Brésil et être confiné dans l’une de ses luxueuses villas.

Comme Keylor Navas, Edinson Cavani ou encore Thiago Silva, Neymar a choisi de quitter la France pour son confinement. C’est sur ses terres natales que la star du PSG s’est réfugiée, non loin de Rio de Janeiro. C’est là-bas que le Brésilien dispose d’une luxueuse villa achetée… 8 millions d’euros.

Un petit paradis

Neymar est à Mangaratiba, à l’ouest de l’état de Rio de Janeiro, accompagné de plusieurs proches. Un clan tout entier dédié à sa cause, qui participe à ses entraînements (son préparateur physique personnel, Ricardo Rosa, est avec lui) et anime également ses soirées. Et dans cette villa de 6 000 m2, achetée avant qu’il ne débarque à Paris, Neymar a tout ce qu’il faut. Une piscine, une salle de gym, un court de tennis, un terrain de foot et même du sable pour faire du beach-volley ! La maison, de 1 600 m2, dispose de nombreuses chambres et de tout ce qu’il faut pour faire la fête. The Sun révèle l’existence d’une cave avec 3 000 bouteilles à l’intérieur…