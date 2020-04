Le Real Madrid lorgne sur plusieurs profils du côté de la Juventus Turin. Tout sauf un hasard…

On ne peut pas avoir Zinedine Zidane comme entraîneur et ne pas être en étroite relation avec la Juventus Turin. Le Français est une légende chez la Vieille Dame et sa carrière passera, un jour, par le banc de Turin. En attendant, ce sont les joueurs de la Juventus qui lui plaisent. Deux en particulier.

Pjanic et De Ligt courtisés

Zinedine Zidane serait en effet intéressé par Miralem Pjanic et Matthijs de Ligt. Deux garçons qui ne sont pas des incontournables de cette saison 2019-2020 et que le Real Madrid pourrait relancer. Des grosses discussions pourraient avoir lieu et ainsi entretenir l’axe Madrid/Turin qui fonctionne très bien. Le transfert de Cristiano Ronaldo en est la parfaite illustration.