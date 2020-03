L’OL n’a pas la moindre intention de vendre Houssem Aouar l’été prochain

Courtisé par Chelsea et la Juventus, notamment, en vue du prochain mercato estival, Houssem Aouar pourrait bien être l’une des grandes attractions de la prochaine intersaison. Mais l’OL n’est pas prêt à brader son joueur. Au contraire…

Aouar courtisé, mais…

Lyon aimerait conserver Houssem Aouar et ne fera rien pour faciliter son transfert. Ses prétendants devront donc sortir l’artillerie lourde pour convaincre l’OL. Et Jean-Michel Aulas leur aurait fait savoir qu’il n’accepterait qu’un transfert de plus de 70 millions d’euros pour son joueur formé au club. Houssem Aouar deviendrait alors la plus grosse vente réalisée par le club.