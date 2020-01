Le milieu de terrain lyonnais, Houssem Aouar, est de plus en plus courtisé.

Pur produit de la formation lyonnaise, Houssem Aouar n’en finit plus d’impressionner depuis qu’il a débuté en pro. Le joueur intéresse de plus en plus de clubs et l’OL pourrait avoir du mal à le retenir éternellement. Selon la presse spécialisée, trois clubs majeurs veulent en effet s’offrir les services du joueur l’été prochain.

Aouar est demandé

En plus du club de la capitale française, Houssem Aouar est sur les tablettes de la Juventus et de Manchester City. Après avoir refusé une offre de 45 millions d’euros pour son joueur l’été dernier, Jean-Michel Aulas peut espérer un gros transfert en fin de saison. S’il est vendeur.