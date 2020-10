Le LOSC pourrait terminer son mercato en signant un gros transfert dans les heures à venir.

Après les très belles ventes de Gabriel (Arsenal) et Osimhen (Naples), le LOSC pourrait terminer son mercato estival avec un dernier dossier. Luis Campos et Gérard Lopez ont reçu plusieurs propositions et pourraient ainsi clore leur été avec une belle rentrée financière supplémentaire.

Ikoné partant ?

Mais qui sera l’heureux élu ? Entre Mike Maignan, Boubakary Soumaré ou encore Jonathan Ikoné, le LOSC a de la ressource ! Selon toute vraisemblance, ce sera Jonathan Ikoné. Un club anglais aurait transmis une belle offre et Lille pourrait accepter cette proposition. Un dossier qui pourrait rapporter plus de 40 millions d’euros au club.