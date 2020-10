Si le PSG ne parvient pas à finaliser de renfort offensif maintenant, le club pourrait tout simplement repousser ce recrutement au mercato d’hiver.

Avec le Covid, toutes les lignes bougent. Et comme tous les clubs, le PSG doit s’adapter. On le voit, la campagne de recrutement a été perturbée. Par le Coronavirus et le parcours historique en Ligue des Champions. Les nombreux départs n’ont pas tous été compensés. Et Paris, qui pensait pouvoir conserver Choupo-Moting, s’est trompé.

Un dossier repoussé

Pour Paris, il y a urgence en défense et au milieu du terrain. Mais en attaque, Thomas Tuchel a de quoi faire. Le club peut clairement attendre trois mois pour pouvoir boucler une belle recrue offensive. Les échéances de la Ligue des Champions sont pour le printemps.