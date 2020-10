Malgré des demandes précises et répétées, Thomas Tuchel ne devrait pas être servi d’ici la fin du mercato estival. Explication.

Au sortir de la très belle saison 2019-2020 et du parcours historique en Ligue des Champions, le PSG a vu son effectif profondément chamboulé. Plusieurs joueurs importants ont quitté le club (Thiago Silva, Meunier, Cavani, Choupo-Moting) et Leonardo doit trouver du sang-neuf.

Un mercato incomplet

Faute de temps, et d’argent, le PSG va devoir faire des choix. Et Leonardo ne pourra pas remplacer tout le monde, tout de suite. Paris va devoir composer avec les forces en présence et attendre l’hiver prochain pour espérer de nouveaux renforts. Un scénario qui ne va pas plaire à Thomas Tuchel… Et quand l’entraîneur allemand n’est pas content du recrutement, il le dit systématiquement. Grosse colère à venir, c’est certain !