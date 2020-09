Entre Maignan, Soumaré ou encore Ikoné, le LOSC devrait au moins finaliser un départ important cet été. Avec plus-value à la clé.

Après Osimhen et Gabriel, qui sera le prochain gros transfert du LOSC ? Les candidats s’appellent Mike Maignan, Boubakary Soumaré ou encore Jonathan Ikoné. Chacun de ces joueurs disposent d’un bon de sortie. Tous ne partiront pas mais le LOSC attend des offres.

Ikoné, c’est 50 millions

Tous ces joueurs sont courtisés par le marché des transferts. Maignan intéresse Chelsea, Soumaré plaît à Arsenal et Milan, quant à Ikoné, Dortmund lui fait les yeux doux depuis des semaines. Si le premier est estimé à 20 millions d’euros, le second vaut le double. Le plus cher reste Jonathan Ikoné, avec un prix qui pourrait dépasser les 50 millions d’euros.