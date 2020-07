Les clubs anglais se mettent en ordre de marche pour Jonathan Ikoné. Et notamment Chelsea, prêt à sortir l’artillerie lourde…

Jonathan Ikoné sort de deux grosses saisons avec le LOSC. Des performances qui lui ont permis de s’ouvrir les portes de l’équipe de France dans un premier temps. Et celles de la Premier League, dans un second temps ? C’est effectivement le sens de l’histoire…

Chelsea, Newcastle et Tottenham

Telefoot a récemment évoqué l’appétit des clubs anglais pour Jonathan Ikoné, en citant Newcastle, Tottenham et surtout Chelsea. Les Blues seraient en effet très chauds pour le récupérer. Après les très bonnes pioches Eden Hazard et N’Golo Kanté (dans une moindre mesure Batshuayi, Bakayoko ou encore Zouma), Chelsea continue de lorgner sur le championnat de France. Pour Ikoné, les Blues pourraient sortir le chéquier et frapper fort.