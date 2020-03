Après Nicolas Pepe et Victor Osimhen, Luis Campos est attendu au tournant l’été prochain.

Considéré comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents du moment, Luis Campos peut se targuer d’avoir le nez creux. Après Nicolas Pepe, le Portugais a été chercher Victor Osimhen, LA révélation de Ligue 1, celui dont l’Europe s’arrache les services. Un garçon appelé à être vendu cet été et pour lequel le LOSC doit trouver un successeur.

Une trouvaille en Belgique ?

C’est la mission de Luis Campos, l’homme qui trouve tous les talents du LOSC. Le Portugais a la pression car il ne peut pas se tromper. Et du côté de la Belgique, il semble avoir repéré un joyau. Jonathan David, 20 ans, goaleador de la Gantoise et de l’équipe nationale du Canada. Il est la piste la plus chaude pour le moment…