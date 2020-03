Face aux exigences du fairplay financier, qui n’hésite plus à sanctionner les grands d’Europe, le PSG pourrait accepter de vendre Neymar.

La sanction prise à l’encontre de Manchester City (interdiction de Ligue des Champions pendant deux saisons) résonne comme une claque et un rappel à l’ordre pour tous les grands clubs européens. A commencer par le PSG, qui lutte depuis près de trois ans pour ne pas être sanctionné.

Vendre Neymar et passer à autre chose

Pour le PSG, une solution radicale existe. Elle consiste tout simplement à vendre une star pour se mettre à l’abri, totalement et définitivement, du fairplay financier. Et la vente la plus probable reste celle de Neymar, qui a demandé à quitter le PSG et qui semble toujours vouloir retourner en Catalogne. A 200 millions d’euros, minimum, Paris serait totalement libéré des contraintes d’un FPF de plus en plus attentif.