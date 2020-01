L’été prochain, le LOSC va de nouveau vivre un mercato dantesque. Et avec Luis Campos à la manœuvre, ça peut vite devenir très juteux…

Luis Campos est l’homme qui a déniché Nicolas Pepe, Jonathan Ikoné, Zeki Celik ou encore Victor Osimhen. Des choix gagnants, dont il a le secret, et qui permettent aujourd’hui au LOSC de naviguer dans une toute autre dimension. Et ça pourrait encore monter d’un cran…

4 ventes XXL

En effet, le LOSC s’apprête à vivre un nouvel été historique. Avec les ventes de Mike Maignan (25 millions d’euros), Zeki Celik (35 millions d’euros), Boubakary Soumaré (60 millions d’euros) et Victor Osimhen (80 millions d’euros), les Dogues pourraient récupérer 200 millions d’euros. Minimum… Car avec la magie Luis Campos, Maignan et Soumaré pourraient être vendus pour bien plus !