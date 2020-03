Dénicheur de talents, Luis Campos permet au LOSC de faire des affaires en or. Et le Portugais ne semble pas prêt de s’arrêter…

Le LOSC a trouvé un véritable chercheur d’or en la personne de Luis Campos. Le Portugais, qui a déjà fait des merveilles à Monaco, continue son exceptionnel travail dans le Nord. Et ce n’est pas étonnant de voir des grands d’Europe s’intéresser à lui…

Lihadji, sa prochaine prise ?

Lors du prochain mercato, Luis Campos aura la lourde tâche de trouver un nouveau joyau en attaque. Après Nicolas Pepe et Victor Osimhen, le Portugais est attendu au tournant. Mais en attendant de trouver sa nouvelle gâchette, il pourrait faire parler la poudre en signant le jeune Isaac Lihadji (17 ans). Produit de la formation phocéenne, il n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour signer son premier contrat pro et rejoindre l’effectif d’André Villas-Boas. Luis Campos est passé par là et semble l’avoir convaincu.