Du côté du PSG, les intérêts pour Kylian Mbappé sont multiples et grandissants. Pour Neymar, c’est une autre histoire.

Si le PSG a choisi Neymar comme étant sa locomotive, il est clair que les rôles ont changé depuis que Kylian Mbappé a pris une dimension hors du commun. Et sur le marché des transferts, celui qui dispose du plus de sollicitation est bien le Français, notre Kyky national, Monsieur Mbappé.

Des doutes autour de Neymar

Si Mbappé plaît autant, c’est d’abord parce qu’il est ultra performant et se blesse extrêmement peu. Au contraire d’un Neymar, à l’infirmerie près d’un match sur deux depuis qu’il est au PSG. Une santé qui fragilise le Brésilien et fait naître le doute chez les cadors européens. Mais c’est aussi l’âge des deux phénomènes qui pèse. Entre un Mbappé de 21 ans et un Neymar à 28 printemps, le choix est vite fait… Pas étonnant de voir le Français bien plus sollicité que son acolyte brésilien.