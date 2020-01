En signant Quique Sétien, le FC Barcelone a trouvé un entraîneur de qualité. Mais les dirigeants ont pris leur disposition, au cas où…

La page Ernesto Valverde est enfin tournée. Une large partie des supporters est ravie, lassée de devoir composer avec les choix particuliers de l’entraîneur espagnol. Pour le remplacer, les dirigeants ont opté pour le séduisant Quique Sétien, adepte du beau jeu.

Une clause présidentielle

Quique Sétien a signé un contrat de deux ans et demi (juin 2022). Mais le FC Barcelone a fait inclure une clause présidentielle dans son bail. Elle stipule que le prochain président du Barça, qui doit être élu en 2021, pourra changer d’entraîneur s’il le souhaite. La possibilité de voir Joan Laporta reprendre les commandes du club est forte. Et dans son projet, il y a le possible retour d’un certain… Pep Guardiola !