Le PSG souhaite se positionner sur un gros dossier de Ligue 1 dans les mois à venir.

Face à la trajectoire éblouissante de Houssem Aouar, difficile de rester indifférent. Même quand on est le PSG et qu’on dispose déjà de plusieurs stars. Le milieu de terrain des Gones est en effet une piste parisienne pour les mois à venir et Leonardo pourrait lancer une offensive.

Déjà des discussions !

Foot Mercato a récemment révélé l’existence de contacts entre le PSG et les représentants de Houssem Aouar. Des discussions pour préparer le terrain d’une offensive à l’été 2020. Pour Jean-Michel Aulas, c’est la certitude de réaliser un très gros transfert. Estimé à 50 millions d’euros, Aouar peut très vite atteindre les 60 à 70 millions d’euros…