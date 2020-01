Quique Setien pourrait rester quelques mois seulement sur le banc du FC Barcelone.

Le FC Barcelone vient de changer d’entraîneur. Ernesto Valverde a été remplacé par Quique Setien. Mais c’est bien Xavi qui était la priorité des dirigeants barcelonais. Selon plusieurs sources, l’ancien milieu de terrain barcelonais va être relancé en fin de saison. Quique Setien ne serait venu que pour six mois sur le banc du Barça.

Xavi l’été prochain ?

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a d’ailleurs récemment avoué que Xavi serait un jour le coach du Barça : « Quique Setien a signé un contrat pour deux saisons et demie. Mais évidemment, Xavi sera un jour l’entraîneur du Barça, cela ne fait aucun doute. Il est très compétent et comprend parfaitement notre football. Mais pour le moment, c’est Quique Setien, et je pense que cela va très bien se passer, car il arrive avec beaucoup d’envie et comme il l’a dit, il va continuer avec sa philosophie et ses systèmes de jeu ».