Avec l’arrivée de Quique Sétien, Ousmane Dembele voit son avenir au FC Barcelone relancé. Le Français a 5 mois pour convaincre.

Pris en grippe par un Ernesto Valverde qui ne lui faisait plus vraiment confiance, Ousmane Dembele voit débarquer un tout nouvel entraîneur au FC Barcelone. Plus tourné vers le jeu et l’animation offensive, Quique Sétien est une bulle d’air frais pour le Français.

Opération séduction !

Avec Sétien, le FC Barcelone va repartir sur de nouvelles bases. Et pour Ousmane Dembele, un nouveau défi commence : séduire son nouvel entraîneur et éviter un départ l’été prochain. Pour cela, Dembele pourra compter sur sa qualité de percussion et sa vitesse, des ingrédients appréciés par Quique Sétien.