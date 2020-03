Quelques semaines seulement après son arrivée au FC Barcelone, Quique Sétien est sous pression. Sans titre majeur, il prendra la porte.

Appelé à prendre la succession d’un Ernesto Valverde qui n’a pas soulevé la moindre Ligue des Champions, Quique Sétien connaît sa mission. Il doit remporter la Liga a minima et espérer un exploit en Ligue des Champions pour pouvoir sauter sa tête.

Sétien sous pression

Les conditions pour qu’il continue sa mission au FC Barcelone la saison prochaine ont été dictées d’entrée de jeu. Et si le parcours de Leo Messi en Ligue des Champions est mal embarqué après le nul contre Naples à l’aller (1-1) et un retour à huis-clos dans lequel tout sera possible, Quique Sétien n’aura pas le droit de laisser filer le titre de champion d’Espagne