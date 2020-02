L’arrivée du nouveau coach a totalement relancé plusieurs joueurs du FC Barcelone. A commencer par Ousmane Dembele !

Libéré d’Ernesto Valverde, le FC Barcelone retrouve son souffle. Et l’air insufflé par Quique Sétien fait le plus grand bien à plusieurs membres de l’effectif. Le nouveau patron blaugrana a d’abord commencé par appeler le jeune Riqui Puig en équipe première. Une anomalie enfin corrigée, pour le plus grand bonheur des supporters catalans.

Dembele aura sa chance

Fan d’Antoine Griezmann, Quique Sétien lui accorde une place de premier choix dans son système. Et toujours du côté français, Ousmane Dembele va pouvoir enfin disposer d’une seconde chance. De retour de blessure, Monsieur Crochet est attendu de pied ferme par son nouvel entraîneur, qui croit en lui et ne veut pas entendre parler d’un départ.