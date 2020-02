Du côté de Liverpool, on se prépare à vendre Sadio Mané l’été prochain. Et Victor Osimhen semble avoir les qualités pour lui succéder.

Dans la longue liste des clubs intéressés par Victor Osimhen, on retrouve Liverpool et Jurgen Klopp. Le technicien allemand aurait flashé sur les qualités techniques et athlétiques du Nigérian. Au point de le choisir pour succéder à Sadio Mané si le Sénégalais s’en va.

Zidane veut Mané…

Car le départ de Sadio Mané est dans l’air du temps. Après avoir porté Liverpool jusqu’aux sommets de l’Europe, et de l’Angleterre, le Sénégalais se retrouve dans les petits papiers d’un certain… Zinedine Zidane. Une opération est envisagée pour cet été et Liverpool ne le bloquera pas. Si Mané part, Osimhen sera la priorité n°1 pour le remplacer. Une super affaire en prévision pour le LOSC.