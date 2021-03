Courtisé par le PSG, Houssem Aouar semble avoir une autre envie que celle de venir à Paris.

L’heure du départ a sonné pour Houssem Aouar. Après avoir explosé à l’OL, le milieu de terrain français est prêt à franchir un cap, dans un club de plus grande ampleur. Tout proche d’un départ il y a un an, Aouar ne manquera pas l’opportunité du prochain été pour son transfert.

La Juventus dans la tête ?

Courtisé par le PSG, Houssem Aouar semble avoir une préférence plus marquée pour un autre club. Son rêve de rejoindre la Juventus Turin est là et il sera difficile pour Paris de rivaliser si jamais les Italiens se positionnent. Autre concurrence pour le PSG : Arsenal. Mikel Arteta l’apprécie beaucoup et tente de le convaincre de venir.