Agent de nombreuses stars de la planète foot, Mino Raiola va profiter de l’été pour tenter de faire un coup avec le PSG.

Mino Raiola va de nouveau être l’un des grands acteurs du prochain été. L’agent des stars du ballon rond se tient prêt à négocier avec les grands clubs européens, et notamment le PSG, qui lorgne sur plusieurs talents de son écurie.

Paris / Raiola, c’est solide

Paul Pogba et Erling Haaland sont les deux joueurs qui intéressent très fortement le PSG. Et Leonardo n’hésitera pas à profiter de ses excellentes relations avec Mino Raiola pour faire un coup. Agent de Marco Verratti, Mitchel Bakker ou encore Moise Kean, l’agent italien est chez lui à Paris et se tient prêt à renforcer sa relation avec le club parisien cet été.