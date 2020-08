A la faveur de son extraordinaire saison 2019-2020, Houssem Aouar a mis l’Europe à ses pieds. Son transfert promet d’être colossal cet été !

Après une période compliquée du côté de l’OL, et l’échec du projet porté par Sylvinho, les Gones ont totalement inversé la tendance. Gonflés à bloc, les Lyonnais vivent une fin de saison historique et parmi les ingrédients du succès, on retrouve inévitablement Houssem Aouar, au sommet de son art.

L’Europe est à ses pieds

Tombeur de la Juventus Turin puis de Manchester City, l’OL a crevé l’écran. Même contre le Bayern Munich, les Gones ont montré de très belles choses. Et Houssem Aouar fait clairement partie des grands gagnants de cet été 2020. Courtisé par Manchester City, Arsenal et la Juventus Turin, le milieu de terrain voit son avenir basculer dans une autre dimension. Son prix va s’envoler et l’OL va pouvoir négocier au prix fort son transfert. Pas impossible que le record de Tanguy Ndombele (70 millions d’euros) vole en éclat…