Ansu Fati est dans le viseur de quelques grandes formations et pourrait recevoir des offres de plus de 150 millions.

Tout le monde sait que les dirigeants espagnols ont besoin de faire entrer beaucoup d’argent dans les caisses lors du prochain marché des transferts et cela pousse quelques gros clubs à suivre de près ce qui se passe sur certains joueurs. On pense notamment au jeune et talentueux Ansu Fati.

Plus de 150 millions ?

Ce dernier serait dans le viseur de Manchester United. Le club anglais avait prévu un très gros investissement pour Jadon Sancho, mais les discussions ne se passent pas très bien avec le Borussia Dortmund. Plus de 150 millions d’euros pourraient être offerts pour Ansu Fati.