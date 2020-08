La nouvelle clause libératoire de Ansu Fati aurait été fixée pour écarter toute menace du PSG.

Eric Abidal fait tout son possible pour convaincre Ansu Fati de prolonger son contrat avec la formation catalane et il devrait logiquement y parvenir, car le joueur est très attaché au club et il devrait recevoir une offre à la hauteur de son talent. Mais le PSG semble être craint.

Hausse de sa clause

Le recrutement de Neymar pour le montant de sa clause libératoire a laissé des traces en Espagne. À tel point que la hausse de la clause libératoire de Ansu Fati serait prévue pour écarter toute menace du PSG. Pour recruter le joueur, il faudra débourser la somme folle de 400 millions.