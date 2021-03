La Juventus travaille encore sur une piste suivie par le PSG et pourrait même avoir pris un temps d’avance.

Le PSG travaille souvent sur des pistes qui sont aussi celles de la Juventus. Et cela pourrait bien être le cas pour le prochain marché des transferts. Leonardo envisage de se renforcer pour les postes en défense, notamment sur les côtés. Et c’est pour cette raison qu’il suit de près le joueur d’Arsenal, Hector Bellerin.

PSG pas pressé ?

Mais la Juventus est également sur les rangs et aurait même pris un temps d’avance pour le défenseur. Le club italien semble le plus déterminé pour le faire signer et cela pourrait faire la différence alors que le PSG a d’autres priorités sous le coude et ne semble pas pressé pour Bellerin.