Après avoir tenté une très grosse offre pour Ansu Fati, Manchester United pourrait revenir à la charge très bientôt.

Ce n’est pas la première fois que Manchester United tente sa chance pour Ansu Fati. Mais la dernière offensive commence vraiment à devenir dangereuse pour le FC Barcelone… Cet été, les Mancuniens ont en effet proposé 150 millions d’euros pour la pépite catalane. 150 millions d’euros pour ce gamin de 17 ans…

Manchester ne lâchera pas

Si le FC Barcelone a dit non, il est certain que Manchester United ne lâchera pas le morceau de sitôt. Déterminé à mettre la main sur une nouvelle star pour incarner son projet, Manchester pourrait construire une nouvelle attaque d’envergure pour les semaines et mois à venir. Et face aux difficultés financières du Barça, il n’est pas impossible que le club soit dans l’obligation de dire oui.