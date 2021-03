Mbappé prend la pression de tous les côtés au sujet de la prolongation de son contrat avec le PSG.

Le PSG attend impatiemment la réponse de Mbappé. Le joueur n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain et Paris lui a déjà transmis une très belle offre de prolongation. Mbappé hésite, mais il a surtout une très grosse pression sur les épaules et elle vient de tous les côtés.

Une décision importante

Paris fait tout pour qu’il prolonge et de nombreux clubs poussent dans le sens contraire pour qu’il ne signe rien. Certains ont l’idée de récupérer Mbappé libre de tout engagement en 2022, mais cela semble totalement utopique. Mbappé va devoir prendre une décision très importante.