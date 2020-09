La presse espagnole évoque des montants qui semblent bien bas pour le transfert de Mbappé.

Mbappé aurait bien affiché à ses dirigeants son intention de ne pas prolonger son contrat puisqu’il souhaiterait vivre une nouvelle expérience à compter de la saison prochaine. La question de son avenir fait couler beaucoup d’encre notamment du côté de l’Espagne.

Pas assez cher

Et les journaux espagnols évoquent des chiffres qui ont de quoi surprendre. Selon eux, Mbappé pourrait bouger en juin prochain pour une somme comprise entre 120 et 150 millions d’euros. Un montant qui semble bas pour un joueur déjà champion du monde et avec une aussi grosse marge de progression.