Les demandes financières du LOSC pour Mike Maignan commencent à fermer des portes au portier.

Les dirigeants du LOSC ont bien donné un bon de sortie à Mike Maignan et le jeune portier veut vivre une nouvelle expérience. Il sait qu’il plaît beaucoup en Angleterre et rêve de jouer en Premier League le plus vite possible. Des clubs sont intéressés, mais les exigences du LOSC posent problème.

Le LOSC demande trop

Le club nordiste demande 30 millions d’euros aux clubs qui marquent leur intérêt et cela ferme de nombreuses portes. Une situation qui commencerait à agacer Mike Maignan qui aimerait bien que ses dirigeants lâchent un peu de lest pour faciliter son départ.