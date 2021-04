Kamara pourrait partir à un an de la fin de son contrat, mais il pourrait bien ne pas rapporter gros.

L’OM ne parvient pas à trouver un accord pour la prolongation de contrat de Bouba Kamara qui est incontestablement l’un des meilleurs joueurs de l’effectif. Et c’est un enjeu majeur puisqu’il sera en fin de bail en 2022 et qu’il faudra sans doute le vendre en juin s’il ne signe pas un nouveau contrat.

Il ne va pas rapporter gros

Et si c’est le cas, le montant de cette vente pourrait être très décevant. En valeur brute, Kamara pourrait valoir près de 40 millions d’euros, mais cette valeur doit être pondérée par le fait qu’il n’a plus qu’un an de contrat. Certains affirment qu’il pourrait ne pas être vendu plus de 15 à 20 millions.