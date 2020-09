Le Real Madrid est bien décidé à faire une offre de folie pour Mbappé, mais il faut préparer le terrain.

Le Real Madrid est plutôt discret sur le marché des transferts, mais le géant espagnol pense déjà à l’avenir et à ce qui est sa grande priorité pour les mois à venir. Le club de Zinedine Zidane veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire signer Mbappé l’an prochain.

Préparer les comptes

Le joueur ne veut pas prolonger son bail et semble plus que jamais en route vers le Real. Le club espagnol prépare dès maintenant cette très grosse opération qui pourrait coûter près de 250 millions d’euros. Pour faire une telle offre, il faudra présenter des comptes sains et c’est sans doute pour cela que le Real est aussi discret en ce moment.