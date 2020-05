Thomas Meunier va quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thomas Meunier ne prolongera pas son bail avec le club de la capitale. L’international belge va quitter Paris. Et ne laissera pas de grands souvenirs. Si tout avait bien commencé entre le PSG et Meunier, le Belge a perdu peu à peu du crédit. Jusqu’à agacer.

Meunier trop bavard

Sportivement, Tuchel a été déçu des prestations de Meunier. Le comportement du joueur ne faisait pas non plus l’unanimité. Clairement, Meunier (qui s’exprime parfaitement) était trop présent dans les médias son entraîneur… Et pour Leonardo. Le directeur sportif a en effet peu à peu rejoint Tuchel en ce qui concerne Meunier. C’est d’ailleurs lui qui a finalement décidé de ne pas le prolonger.