La venue de Pochettino au PSG pourrait bien avoir été décisive pour les prolongations de Neymar et Mbappé.

La grande priorité des dirigeants parisiens depuis maintenant plusieurs semaines est de trouver un accord avec Mbappé et Neymar pour la prolongation de leur contrat alors qu’il ne restera plus qu’un an d’engagement en fin de saison. Les discussions sont difficiles, mais l’issue est proche.

Neymar le premier ?

En effet, la signature de Pochettino pourrait bien être décisive. Les deux stars parisiennes sont convaincues par la venue du technicien argentin et cela pourrait bien les pousser à poursuivre l’aventure ensemble. Neymar pourrait être le premier à prolonger dans les prochains jours.