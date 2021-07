Après Leonardo puis Nasser Al-Khelaïfi, c’est au tour de Mauricio Pochettino de s’attaquer au dossier Mbappé. Et son intervention pourrait être décisive.

Tour à tour, les têtes pensantes du PSG se relaient pour tenter de régler le cas Mbappé. Mais ni Leonardo, ni Al-Khelaïfi n’ont encore réussi à convaincre le Français de prolonger son contrat. Après plus d’un an de discussion plus ou moins concrète, le dossier est au point mort.

Pochettino, la clé

De retour à l’entraînement après des vacances post-Euro, Kylian Mbappé va retrouver le groupe et son entraîneur, Mauricio Pochettino. Un coach qui pourrait être décisif dans son choix. Depuis plusieurs mois, Mbappé demande des garanties sportives. Leonardo a signé Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma et Sergio Ramos. Que demander de plus ? D’être convaincu par l’entraîneur qui doit piloter cette machine… Pochettino va entrer en scène et tenter d’être celui qui réussira à convaincre Mbappé de prolonger.