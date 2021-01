Au cœur d’une période de crise, la première de sa carrière, Kylian Mbappé a été relancé par son nouvel entraîneur.

Kylian Mbappé n’avait jamais connu tel trou d’air dans sa carrière. En ce début d’année 2021, l’attaquant du PSG a en effet vécu sa première situation de crise. Muet devant le but, peu décisif dans le jeu, brouillon dans ses dribbles… Un passage à vide qu’il a réussi à surmonter, grâce à Pochettino.

Une relation importante pour son avenir

Piloté par Mauricio Pochettino, qui lui a maintenu sa confiance et transmis des consignes simples (décrocher pour venir toucher le milieu de terrain, jouer en 1 ou 2 touches de balle et prendre la profondeur), Kylian Mbappé s’est remis dans le bon sens. La relation entre les deux hommes est bonne et pourrait même peser dans le choix du Français pour son avenir. Lui dont le contrat s’achève dans un an et demi pourrait être sensible à cette nouvelle collaboration. S’il adhère aux méthodes de son nouveau coach, Mbappé pourrait clairement envisager de rester à Paris.