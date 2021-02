Les proches de Mbappé commencent à pencher de plus en plus vers une prolongation avec le PSG.

Tout le monde se demande ce que va faire Mbappé la saison prochaine alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en juin. Le jeune champion du monde est poussé à la prolongation par les dirigeants parisiens, mais, dans le même temps, les plus grands clubs du monde rêvent de le recruter.

Le PSG favori ?

Mais selon la presse anglaise, les proches du joueur commencent à pencher de plus en plus vers une prolongation avec la formation parisienne. La crise frappe le football européen et les finances de nombreux clubs alors que le PSG semble pouvoir résister et monter une très grosse équipe.