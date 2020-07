Leonardo veut faire de la place au milieu de terrain et il va devoir convaincre Draxler de partir.

Leonardo veut absolument recruter deux nouveaux milieux de terrain lors du prochain mercato, mais pour cela il va devoir faire de la place et pousser vers la sortie des joueurs en manque de temps de jeu. On pense notamment à Julian Draxler dont le temps de jeu est de plus en plus faible.

Il ne veut rien entendre

L’international allemand n’entre plus dans les plans de sa direction. Il est poussé vers la sortie, mais refuse pour le moment d’imaginer son avenir loin de Paris alors qu’il sera libre dans un an. Leonardo va devoir lutter pour le convaincre que partir est la meilleure solution.