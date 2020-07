Alors que le Leonardo lance un grand ménage dans son milieu de terrain, le club pourrait chercher à récupérer plus de 25 millions pour Sarabia.

Leonardo pourrait changer beaucoup de choses au milieu de terrain cet été. On parle de possibles départs pour Herrera ou encore pour Draxler. Mais d’autres joueurs pourraient bien être concernés à l’image de Pablo Sarabia même si le joueur affiche de belles performances dans le rôle de doublure.

Il pourrait partir

Leonardo pourrait demander 25 millions d’euros pour son joueur arrivé il y a tout juste un an et qui n’a pas démérité. Il a encore 4 ans de contrat, mais il touche un salaire de plus de 5 millions d’euros par an sur lequel de nombreuses formations étrangères ne pourront pas s’aligner.