L’OL pourrait recevoir une belle offre de transfert pour Bertrand Traoré et elle pourrait être étudiée de près.

Les dirigeants de l’OL vont chercher à faire entrer de l’argent dans les caisses lors du marché des transferts. En effet, de nombreuses incertitudes planent et il va falloir trancher. Depay n’a notamment plus qu’un an de contrat et ne souhaiterait pas prolonger pour le moment.

Une belle offre à venir

C’est la raison pour laquelle toutes les offres seront étudiées de près. Et les Gones pourraient bien être sollicités pour Bertrand Traoré. Le joueur serait notamment dans le viseur de la formation anglaise de Crystal Palace. Le club de Premier League pourrait faire une offre de plus de 25 millions.